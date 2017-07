USA kinnitas Põhja-Korea esimest mandritevahelise raketi katsetust

"USA mõistab kõige karmimalt hukka Põhja-Korea mandritevahelise ballistilise raketi tulistamise. ICBM-i katsetamine tähendab ohu kasvamist Ühendriikidele ning meie liitlastele ja partneritele regioonis ja kogu maailmas," ütles Tillerson.

"USA ei kavatse iialgi leppida tuumarelvadega Põhja-Koreaga," lisas minister.

"Vaja on globaalset tegutsemist, et ära hoida globaalset ohtu. Iga riik abistab sellega ohtlikku režiimi, kui võtab vastu põhjakorealastest töölisi, võimaldab Pyongyangile majanduslikke ja sõjalisi vahendeid või ei täida täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu sellealaseid resolutsioone. Kõik riigid peavad avalikult Põhja-Koreale näitama, et tuumarelvade arendamine toob kaasa tõsised tagajärjed," ütles Tillerson.

Ühendriikides on hakatud uskuma, et Põhja-Korea katsetas tõepoolest mandritevahelist ballistilist raketti, edastasid juba varem päeval anonüümsetele valitsusallikatele viidates teiste seas telekanalid CNN ja NBC.

Põhja-Korea teatas teisipäeval, et katsetas pärast aastakümneid kestnud ponnistusi edukalt mandritevahelist ballistilist raketti.

Raketi Hwason-14 katsetust jälgis isiklikult riigi liider Kim Jong-un, ütles Korea kesktelevisioonis rahvariietes naisdiktor. Tema sõnul jõudis rakett 2802 kilomeetri kõrgusele ja lendas 933 kilomeetrit.

USA ja Venemaa varasemal hinnangul katsetas Põhja-Korea tõenäoliselt keskmaaraketti.

Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni sõnul oli uue mandritevahelise ballistilise raketi katsetus kingitus ameeriklastele iseseisvuspäeva puhul, edastas riiklik uudisteagentuur KCNA.

"Ameerika värdjad pole kuigi rõõmsad selle 4. juuli iseseisvuspäevaks saadetud kingituse üle," oli Kim naerdes öelnud.

"Me peaksime neile ikka vahetevahel kinke saatma, et aidata neil igavust peletada," lisas Kim.