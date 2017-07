Armee: terroristid lõid Filipiinidel pea maha kahel Vietnami pantvangil

Filipiinide sõdurid leidsid kahe pantvangi maised jäänused täna varahommikul Basilani saarelt, mis on kurikuulsa pantvange võtva terrorirühmituse Abu Sayyaf peamisi tugipunkte, ütles armee pressiesindaja kapten Jo-Ann Petinglay.

«Tegemist on meeleheitliku sammuga Abu Sayyafilt, sest nad näevad, et neil ei õnnestu tulu saada lunaraha eest röövide korraldamisega,» ütles Petinglay.

Algselt 1990ndail Osama bin Ladeni Al-Qaeda võrgustikult raha saanud ja vabatahtlike mässuliste ühendusena tekkinud Abu Sayyaf on viimastel aegadel killustunud väiksemateks rühmitusteks, kellest osa jätkab röövelluse ja pantvangistamistega.

Üks kildrühmitus on vandunud truudust ISISele ning selle liikmed hoiavad enda käes osa Marawi linnast, mis on valdavalt katoliikliku rahvastikuga Filipiinide üks peamisi islamiusuliste linnasid.

Islamistid hoiavad endiselt tugipunkte Marawis, seda vaatamata mais käivitunud USA toetusega sõjalisele operatsioonile, mille käigus on hukkunud enam kui 460 inimest ning mis on põhjustanud enam kui 400 000 inimese põgenemise.

Kaks tapetud vietnamlast võeti kinni koos nelja kaaslasega mullu novembris, kui Mindanao saare lähistel tulid islamistid nende laeva pardale, teatas armee. Üks kuuest meeskonnaliikmest päästeti juunis, kolm on jätkuvalt vangis, lisas Petinglay.

Tema sõnul on Abu Sayyafi mässuliste käes teadaolevalt 22 pantvangi, kelle seas on 16 välismaalast. Abu Sayyaf on kurikuulus oma pantvangide peade maha raiumisega, kui nende lunarahanõuetele ei vastata.

Veebruaris tapeti sel viisi Saksa kodanik, 70-aastane Jürgen Kantner, kui pantvangistajate nõudele maksta 30 miljonit peesot (600 000 USA dollarit) ei vastatud.

Mullu lõid Abu Sayyafi islamistid pea maha kahel Kanada pantvangil.