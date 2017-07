Ukrainas tabati heasüdamlik pangaröövel

Politseil kulus pangaröövli tabamiseks pool aastat, kirjutab BBC. Veebruari keskel saadi infot, mis aitas kindlaks teha ja kinni pidada mitu röövi korda saatnud mehe. Ka on politsei valmis välja maksma lubatud vaevatasu 100 000 grivnat (3376 eurot). Ukraina telesaate «112 Ukraina» teatel on tegu 1967. aastal sündinud mehega, keda on karistatud ka 1980ndatel.

Ukraina politsei juhi Andrei Krišenko teatel tunnistas mees üles enam kui 30 kuritegu. Politseil oli info vaid 14 juhtumi kohta.

Politsei selgituse kohaselt valis mees röövimiseks ilma turvameesteta pangakontoreid ja tegutses väga ettevaatlikult. Ta tegi eelnevalt luuret, ei kasutanud kunagi telefoni ning varjas alati oma nägu.

Analüüsi kohaselt käitus mees alati väga rahulikult ja enesekindlalt. «Tavaliselt pärast iga sellist röövi jättis kurjategija «kompensatsiooniks» šokolaadi või komme. See oli tema firmamärk,» rääkis uurija Sergei Rudenko.

Ülekuulamisel selgitas mees, et tegeles sundvõõrandamisega. «Tema sõnul kulutas ta osa röövitud rahast heategevusele, ülejäänud kulus enda vajaduste tarbeks, näiteks maja korrastamiseks,» rääkis uurija.