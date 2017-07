Galerii: Saksa politsei kasutas G20 protestijate vastu pisargaasi ja veekahurit

Politsei ajas esmalt laiali protestijate telklaagri linna lääneosas Altonas, selgub politsei ja meedia edastatud teadetest. «Tegemist ei ole seadusliku kogunemisega, vaid sanktsioneerimata laagrisse asumisega,» ütles politsei pressiesindaja eile õhtul.

Veidi hiljem, pärast südaööd, kasutas politsei veekahurit ja pisargaasi, et ajada laiali sadu protestijaid, kes tõkestasid erinevates paikades teid linna. Üks inimene peeti kinni ning üks mööduja sai kergelt viga, säutsus politsei.

Pühapäeval kasutas politsei pisargaasi, et ajada laiali umbes 600 aktivistist koosnenud telklaager Elbe jõe kaldal.

G20- vastaste protestide organiseerijad ja Hamburgi võimud on nädalaid pidanud kohtutes lahinguid selle üle, kas aktivistidel on õigus linnadesse oma telklaagreid püstitada. Kohtud on leidnud, et ehkki taolised protestilaagrid iseenesest on seaduslikud poliitilise demonstratsiooni vahendid, on politseil õigus keelata riigimaal selliste laagrite püsti hoidmist üleöö.

Põhja-Saksamaal asuvasse Hamburgi on oodata enam kui 100 000 kapitalismi-vastast demonstranti, teiste seas mitut tuhandet vasakäärmuslast.

Tippkohtumine leiab aset 7.-8. juulil ning suurüritust turvab umbes 20 000 politseinikku.