Läti poisi otsinguid jätkab politsei, Eesti vabatahtlikud on valmis appi minema

Läti politsei avaldas lapsest uue foto, mis on võetud turvakaamera salvestisest.

Teadmata kadunud Ivan Berladin. / Läti politsei.

Läti vabatahtlike organisatsiooni Bezvests.lv juht Aleksandrs Faminskis nentis, et vabatahtlikud on otsinud poissi kõikvõimalikest kohtadest, kuid mingeid niidiotsi pole leitud, vahendas Rus.Postimees.

«Kust veel otsida, me ei tea, sest kõik piirkonnad ja kahtlased alad on läbi kammitud. Teha lihtsalt nägu, et me otsime, me teha ei saa. Seepärast otsustas Bezvests.lv, et peatab oma tegevuse Liepajas Pavilostase tänavalt kadunud viieaastase lapse otsingutel,» teatas Faminskis.

Ta märkis, et niipea kui politsei annab vabatahtlikele kontrollimiseks konkreetse ala, siis koheselt reageeritakse.

Viieaastane Ivan (Vanja) Berladin lahkus lähedaste teadmata oma kodust Liepajas Pavilostase tänaval 1. juulil.

Pealtnägijad teatasid, et nägid last ühistranspordis ning poiss ütles, et sõidab maiustusi ostma. Ent Vanjal pole kaasas ei raha ega telefoni.

Kadunud poisi perekond on alates mai lõpust olnud kohaliku sotsiaalkaitse teenistuse vaateväljas, teatas kohalik ametnik Gunta Jakobsone, ent jättis üksikasjad täpsustamata.

Naabrite sõnul oli Vanja peres sageli konflikte ning laps oli jäetud omapäi. Vaatamata eale võis Vanjat sageli näha jalutamas kodunt kaugel. Politseist öeldi, et perekonna olukorraga hakatakse tegelema hiljem, esmalt tuleb siiski poiss üles leida.

«On suur tõenäosus, et poiss võib asuda mitte ainult väljaspool oma kodulinna, aga ka välismaal: ta võib olla Leedus, Eestis või teistes Euroopa Liidu riikides,» rääkisid Läti kriminaalpolitsei töötajad.

Eesti vabatahtlikke otsijaid koondava grupi OPEROG eestvedaja Aare Rüütel kutsus eile ka meie vabatahtlikke üles valmistuma Läti poisi otsingutele appi minemiseks. Niipea kui Bezvests peaks Eesti vabatahtlikke appi tahtma, on kohe abivägi võtta. «Me oleme kõik oma võmalused välja pakkunud - otsijad, ekraanide kuulutused ja Bezvests on selle Läti politseile edastanud,» ütles Rüütel. «Hoiame nendega sidet.»

Paljud vabatahtlikud jõudsid juba kinnitada, et nad on valmis minema otsingutele.

Eesti politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik ütles Postimehele, et Läti ei ole poissi veel rahvusvaheliselt teadmata kadunuks kuulutanud, kuid Eesti politseinikele on edastatud tema tundemärgid.

Kadunud poisi kohta läks täna info üles ka üleeuroopaliselt kadunud lapsi otsiva organisatsiooni Amber Alert Europe lehele https://www.amberalert.eu/missing/ .

Poisi tundemärgid: kasv 120 cm, heledad juuksed, sinised silmad, päevitunud nahk. Täpsustatud andmetel kannab laps siniseid pükse ja sinist kootud tõmblukuga kampsunit, mille esiküljel on valge embleem. Poiss räägib vene keelt.

Lapse leidmisel palutakse teda mitte silmist lasta ning teatada kiiresti telefonil 110 või telefonil 22 084 084.