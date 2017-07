Venemaa: Bakuu lõpetagu saabuvate Vene armeenlaste kiusamine

«Venemaa on mitu korda, seal hulgas ametlike nootidega nõudnud, et see nörritav komme lõpetataks ja Geidar Alijevi nimelise rahvusvahelise lennujaama ametiisikute tegevust uuritaks ning sellele antaks hinnang,» seisis ministeeriumi avalduses.

Vene välisministeeriumi sõnul öeldi Aserbaidžaani vastunoodis, et ennetamaks soovimatuid vahejuhtumeid, on Aserbaidžaan sunnitud rakendama mõningate isikute suhtes vastavaid menetlusi.

«Peame seda vastust arusaamatuks ja mitterahuldavaks. See näitab kahjuks, et Aserbaidžaani saabuvad Venemaa kodanikke ohustab endiselt meelevald,» rõhutas ministeerium. «Peame tõdema, et Aserbaidžaani saabuvaid Vene kodanikke tõepoolest kiusatakse taga rahvuslikul alusel, aasta algusest on keelatud Aserbaidžaani saabuda 25 Vene kodanikul.»

Ametkond märkis, et armeenia nimedega Vene kodanikke hoiti lennujaamas pikki tunde kinni ja saadeti seejärel nende endi kulul vägivaldselt riigist välja.