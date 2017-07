Mesinädalad Trumpi ja Pekingi vahel jõudsid lõpule

Mõni päev tagasi seilas Ühendriikide mereväe hävitaja Lõuna-Hiina meres asuvatest vaidlusalustest Paraceli saartest 12 meremiili kaugusele ehk täpselt sinnamaani, kuhu ulatuvad rahvusvahelise õiguse järgi riigi territoriaalveed.

Territooriumi endale nõudlev Peking nimetas toimunut provokatsiooniks ja oma suveräänsuse rikkumiseks. «USA provokatsioonid ei suuda muuta praegust olukorda Lõuna-Hiina merel,» teatas riiklik tabloid Global Times.

Maikuus saatsid Hiina hävitajad Lõuna-Hiina mere kohal Ühendriikide mereväe vaatluslennukit P-3 Orion. Väidetavalt jõudsid hiinlased lennumasinale lähemale kui sada meetrit.

Mesinädalad Trumpi ja Hiina vahel on läbi – nõnda pealkirjastas oma artikli viimase aja toimumistest Ühendriikide ja Hiina vahel rohkem kui üks väljaanne. CNN loetleb: kõigest ühe nädala jooksul müüs Trump Taiwanile rohkem kui miljardi dollari eest relvi, süüdistas Pekingit riigis vohavas inimkaubitsemises ning kehtestas sidemete eest Põhja-Koreaga ühele Hiina pangale sanktsioonid.

Donald Trumpi ametisseasumisele järgnenud optimismilainega võrreldes on õhustik teine. Veel mõni kuu tagasi Xi Jinpingiga näost näkku kohtudes kirjeldas Trump hiinlast kui suurepärast inimest, kellega tal on asjadest ühine arusaamine.

Avalikkuse ees on ameeriklane Hiina kolleegi korduvalt meelitanud, hoolimata oma kampaaniaaegsetest karmidest sõnadest. Tollal süüdistas Trump Pekingit valuutaga manipuleerimises ja väitis, et Hiina vägistab Ameerikat.

«Vähemalt ma tean, et Hiina üritas!» kirjutas Ameerika riigipea möödunud kuul Twitteris. Lisades, et ta hindab küll Pekingi püüdlusi, kuid nendest ei näi olevat suuremat kasu.

Üritamise all pidas Trump silmas Hiina-poolset survet Põhja-Koreale ehk midagi, mille tõhustamisele oli Trump varemgi ärgitanud ja mille suhtes pettumust väljendanud.

The Diplomat kirjutab, et just see Twitteri-avaldus võis olla hetk, mil Trumpi kannatus Hiina suhtes lõplikult katkes. Tõenäoliselt võib kriitilise noodi ühe tagamaana näha hiljuti Põhja-Koreast vangistusest vabaks lastud ning peagi seal saadud traumadesse surnud üliõpilast Otto Warmbieri.

Pekingit aga ärritab hiljuti välja kuulutatud relvatehing Taiwaniga – paketti kuuluvad radari- ja eelhoiatussüsteemid, erinevad raketid ja torpeedod. Riiklik uudiskanal Xinhua kirjutab, et relvade leping rikub igasuguseid kokkuleppeid. «Vägivaldne sekkumine Hiina siseasjadesse ja Hiina suveräänsuse ning julgeolekuhuvide haavamine pälvib loomulikult valitsuse ja rahva tugeva nördimuse,» teatas kanal.

Reuters tsiteerib Ühendriikide välisministeeriumi kõneisikut Heather Nauerti, kelle sõnul on relvamüügi taga soov toetada Taiwani piisavat võimekust enesekaitseks. Ent Washingtoni pikaaegses niinimetatud ühe Hiina poliitikas muutusi ei olevat – tunnustus kuulub endiselt Pekingile ja mitte Taipeile.

Relvamüük oli Trumpi jaoks esmakordne, viimane mahukas tehing Taiwaniga toimus 2015 detsembris Barack Obama ajal, mil kaubaks läks ka kaks mereväefregatti.

Tehingu detailid valmistati ette juba varem, kuid viimane lihv sellele oli andmata. Arvatakse, et kuna koostöö Põhja-Koreaga on nüüd päevakorrast maas, ei näe Washington vajadust omalt poolt Taiwani suhtes tundlikkust näidata.

Majanduslikul rindel teatas möödunud nädalal USA rahandusministeerium, et kannab musta nimekirja Hiinas tegutseva Dandongi-nimelise panga. Süüdistuse järgi tegeles finantsasutus Põhja-Koreast pärit raha pesemisega, karistuseks võeti pangalt ära ligipääs Ühendriikide finantsturgudele. «See pank on vahendanud miljonite dollarite väärtuses ülekandeid firmadele, mis on segatud Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammidesse,» tsiteerib Politico rahandusminister Steven Mnuchinit. Detailidesse ta ei laskunud, kuid rõhutas samas, et meetmed pole suunatud Hiina valitsuse ega riigi kui sellise vastu.

Trumpi järgmist sammu on ekspertide hinnangul raske aimata. Washington Post toob välja, et vähemalt sanktsioonide kehtestamise osas sai ta hakkama pretsedenditu sammuga. Kogu Barack Obama ametiaja vältel sattus sarnaste meetmete sihtmärgiks ainult üks Hiina ettevõte.

Analüütikud kirjutavad, et tooni halvenemine suhetes valmistab pigem muret Xile. Hiinlast ootab sel sügisel parteikongress, mil riigile valitakse uus juht. Ehkki keegi ei sea kahtluse alla Xi jätkamist teisel ametiajal, soovivat ta keskenduda rohkem riigisisestele küsimustele kui välispoliitilisele vägikaikaveole.

«Xi tahab juhtkonda ümber mängida ja ei soovi, et väliskriisid teda segaksid,» kirjutab New York Timesi kaasautor Steven Lee Myers.

Tema sõnul üllatas ja pahandas Trumpi järsk avameelsus Pekingi ametnikke. «Hiina on andnud oma parima ja need sanktsioonid töötavad,» tsiteerib Washington Post Liaoningi Sotsiaalteaduste Akadeemia piiriuuringute instituudi direktorit Lu Chao’d. «Kui anda aega, avaldavad need majandusele suuremat mõju.»

Teised hiinlastest allikad olevat autorile kinnitanud: Peking on õppinud Trumpi Twitteri-postitustesse mitte üleliia tõsiselt suhtuma. Washingtoni peremehe suhtumine olevat selleks liiga muutlik ja ebakindel.

Selle asemel oletatakse Hiinas, et presidendi seisukohad ei peegelda tingimata terve Washingtoni ega Ameerika omi.