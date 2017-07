Lukašenka: ärge kiirustage Valgevenet surmanuhtluse kaotamisel tagant

«Meid kutsutakse üles surmanuhtlust kaotama. Me kuuleme neid ettepanekuid, kuid ükski riik ei saa minna rahva tahte vastu, ja rahvas pooldas rahvahääletusel surmanuhtluse säilitamist,» lausus Aleksandr Lukašenka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee 26. istungjärgu avamisel Minskis.

«Sellest loobumiseks on vaja aega,» märkis president.

«Ärge kiirustage meid, palun, takka ... Me teame, mis see on ja millised on teie nõudmised. Olen kindel, et jõuame tasapisi selle küsimuse lahendamiseni,» rõhutas ta.

Inimõiguste järgimise ja demokraatia küsimust puudutades ütles Lukašenka, et Valgevenes tehakse kõik, «et inimõigused ning seaduste ja demokraatia ülimuslikkus ei oleks riigis väiksem kui mujal Euroopas».

Ta meenutas muu seas, et esmakordselt riigi ajaloos töötati välja inimõiguste riiklik kava. «Selle elluviimisse on võimalikult laialt kaasatud riigiametid ja vabakond,» märkis ta.