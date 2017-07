Erdoğan hoiatab Saksamaad «poliitilise enesetapu» eest

Erdoğani ärrituse põhjuseks on Saksa võimude otsus, et tal ei lubata enne G20 tippkohtumist Saksamaa türklastele kihutuskõnesid pidada.

«Mis suhtumine see on? See on väga inetu. Ma ei ole kunagi midagi niisugust näinud. Saksamaa on enesetappu sooritamas. See on poliitiline enesetapp,» ütles Erdoğan usutluses nädalakirjale Die Zeit.

«Saksamaa peab oma vea parandama,» lisas ta.

Saksa türklastele kõnepidamise küsimus tuleb ilmselt jutuks Erdoğani ja Merkeli kohtumisel enne reedel algavat G20 tippkohtumist.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert ütles täna, et kõnelused leiavad tõenäoliselt aset homme.