Tajanit liigutas Ratase lubadus migratsiooni pärast muretseda

Olles maininud immigratsiooni, julgeolekut ja noorte töötust kui ELi ees seisvaid tõsiseid probleeme, läks ta kohe tagasi neist esimese juurde ja peatus sellel pikalt. «Immigratsiooni osas mulle meeldis see, mis te ütlesite siin avalikult, aga ka varem telefonitsi,» kiitis Tajani Ratast. «Et immigratsioon on Euroopa, mitte ainult Itaalia, Kreeka või Hispaania probleem.»

Tänavusel migratsioonihooajal tundub neist kolmest suurima löögi all olevat selgelt Tajani kodumaa. Niinimetatud Vahemere keskteed pidi ehk Liibüa rannikult Itaaliasse on ÜRO pagulasameti andmeil tänavu tulnud viiendiku võrra rohkem rahvast kui mullu ehk umbes 83 650 inimest.

Samas on aga üsna tagasihoidlikult edenenud 2014. aasta sügisel paika pandud ELi pagulaste ümberasustamisprogramm, millega jaotataks toona paika pandud arv varjupaigaõiguslikke inimesi Kreekast ja Itaaliast ümber teiste liikmesmaade vahel. Itaalia probleemi süvendab asjaolu, et nende juurde on Kreekast vähem saabunud varjupaigaõiguslikke ehk näiteks süürlasi ning rohkem lihtsalt tööpuuduses aafriklasi.

Otseselt viitas europarlamendi itaallasest juht ka naaberriik Austria kaitseministri Hanspeter Doskozili vastsele teatele, et neil on valmis 750 sõdurit ja Panduri soomukid, et minna piirile migranditõrjet tegema. «Täiesti mõttetu oleks saata tanke piirile,» märkis Tajani. «Me ei ole sõjas.»

Tajani sõnul peaks EL muuseas kehtestama ka käitumisjuhise vabaühendustele, kes Itaalia võimude pahameeleks käivad migrante Euroopasse päästmas juba väga Liibüa ranniku lähedalt.

Üks itaalia ajakirjanik päris Rataselt, kuivõrd loodab too lahendusi täna Tallinnas algavalt ELi justiits- ja siseministrite kohtumiselt. Ratase sõnul on neil konkreetsed ettepanekud, mistap ta loodab ka lahendusi. «Me võtame seda teemat Eesti eesistumise ajal väga tõsiselt ja loomulikult me loodame siin edasi liikuda,» tõotas ta.

Nagu eelmise eesistujamaa Malta peaminister Joseph Muscat üleeile siinsamas Strasbourgis ütles, on Liibüa-rindel ka mõningast edu saavutatud. Tänavu on suudetud veenda umbes 5000 sinna saabunud ja Euroopasse ihanud migranti vabatahtlikult kodumaale naasma.

Liibüa ja Itaalia vahel Vahemeres paikneva Malta eesistumise ajal tehti pingutusi ka selleks, et veenda inimkaubandusest elatuvaid hõime. Muscati sõnul ilmneb nendega suheldes, et hõimlased saavad aru küll, et tegelevad millegi halva ja lausa kuritegelikuga, aga neil pole lihtsalt alternatiivset elatusallikat. Nüüd püüab EL neile pakkuda rahalist ja tegevuslikku alternatiivi.

«Samuti on koolitatud esimene rühm Liibüa rannavalvajaid,» lisas Muscat. «Ja mis veelgi tähtsam: nad läksid tagasi oma kodumaale ja ei põgenenud. Eelmistel kordadel on läinud ja relvarühmitustega ühinenud.»