Eestlased haarasid europarlamendi oma digijutu lummusesse

Kuigi üleeile hommikul ähvardas Euroopa Komisjoni president sellega, et ei tule enam üritustele assambleesse, kus keegi kohal käia ei viitsi, ei puudunud ta eile siiski sel põhjusel. Ta oli hoopis samuti Pariisis Veili matustel.

«Eesti eesistumise ajastus ei võiks olla parem,» arvas Ansip. «Ütlen seda, sest see tuleb hetkel, kui me peame edasi viima digitaalse Euroopa teemat ja seda, kuidas muuta majandus digitaalsemaks.»

Seejärel pidaski Ansip maha ettekande, mis andis põhimõtteliselt ülevaate tema haldusalas olevatest hetke põhiteemadest. «Ma ei soovi eesistuja Eestile, Jürile, edu, vaid tänan teid juba ette!» oli ta lõpetuseks optimistlik.

Sama digiteemaliselt ja optimistlikult kulges ka suurem osa edasisest arutelust. Europarlamendi suurimate fraktsioonide ehk Euroopa Rahvaerakonna ja sotside nimel kõnelesid nende ainsad eestlastest saadikud Tunne Kelam ja Marju Lauristin.

Kelami sõnul on tal hea meel, et üks Eesti prioriteete on ka idapartnerlus.

«Eile õhtul ütles volinik Timmermans midagi, mis mind väga liigutas. Ta ütles, et kui Baltimaad ja Poola poleks 2004. liitunud ELiga, jagaksid nad praegu Ukraina saatust,» sõnas ta. «Tegelegem siis praegu Ukraina saatusega.»

«Meie ees seisab siin Euroopa noorim peaminister, kes räägib digi-Euroopast,» kiitis kaasmaalast Lauristin. «Meie kogemus näitab, et digirevolutsioon on totaalne, see ei puuduta ainult turgu ja tehnoloogiat.»

Hilisemas aruteluvoorus võtsid aga sõna kõik Ratase kaasliberaalid ehk pooled Eesti eurosaadikuist: Yana Toom, Kaja Kallas ja Urmas Paet.

Toom avaldas lootust, et ELi eesistumine loodetavasti suurendab digitaalsete avalike teenuste hulka ja edasi minnakse ka piiriülese e-kaubandusega. «Ma tõesti arvan, et teinekord jõuavad väikeriigid, nagu Eesti, paremini kokkuleppele kui suured maad, seetõttu ootan tõesti väga viljakat ja sõbralikku eesistumist,» lausus Toom.

Just Toom oli see, kes hiljem hoolitses ka Eesti plenaarsaalivälise programmi eest. Lipusinises kleidis ja sinimustvalgete aksessuaaridega Ratase parteikaaslane tõi Louise Weissi maja aatriumi laulma ETV tütarlastekoori Aarne Saluveeri juhatusel.

Kuigi natuke hõrendasid kuulajate ridu ajakava nihke tõttu samale ajale langenud hääletused, oli seal ikkagi platsis eri karva fraktsioonide Eesti saadikuid, nende assistente, teisi europarlamendi saadikuid ja ka muid möödakäijaid, kes laulu peale peatusid.

Toomi assistent jagas kohale tulnutele ka sinimustvalgeid lippe.