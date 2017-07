Austria: ajutist piirikontrolli Itaaliaga ei ole vaja

"Ajutise piirikontrolli kehtestamiseks Itaaliaga ei ole vajadust," ütlesid kantsler Christian Kern ja kaitseminister Hans Peter Doskozil ühisavalduses.

Doskozil ütles esmaspäeval ajalehele Krone, et Viin on valmis saatma sõjaväelased kahe riigi piirile, seal hulgas Brenneri mäekurusse, et kaitsta riiki migrantide eest.

Krone teatel võidakse mobiliseerida umbes 750 sõdurit ning samuti saadeti piirkonda nädalavahetusel neli soomusmasinat.

Itaalia kutsus seejärel arupärimisele Austria suursaadiku ning siseminister Marco Minniti hoiatas, et Viini õigustamatu ähvardus võib mõjutada kahe riigi julgeolekukoostööd.

Kerni kantselei teatel rääkis kantsler kolmapäeval Itaalia ametnikega.

Austria taastas piirikontrolli oma idapiiril Ungariga 2015. aastal ning on rajanud barjääre oma piiril Itaaliaga, sealjuures ka Brenneri kurus.

Itaaliasse on üle mere sel aastal saabunud üle 85 000 migrandi, teatas ÜRO põgenikeagentuur. Rohkem kui 2000 on Vahemerel hukkunud või kadunuks jäänud.

Minniti ütles kolmapäeval, et teised Euroopa Liidu riigid peaksid jagama Itaaliaga migratsioonikriisi koormat.

"On raske mõelda rahvusvahelisest päästemissioonist, jättes migrantide vastuvõtmise probleemi ühe riigi kanda," ütles ta Roomas parlamendisaadikutele.

Itaalia korraldab neljapäeval rahvusvahelise konverentsi migrantidevooluga toimetulemise teemal, Euroopa Liidu ministrid aga kohtuvad Tallinnas, et arutada kriisi parema haldamise võimalusi.