USA ähvardas Põhja-Korea tõttu Hiinat

Põhja-Korea katsetas üleeile esmakordselt edukalt mandritevahelist ballistilist raketti, mis suudab tabada USA osariiki Alaskat.

USA president Donald Trump ja teised tippametnikud käisid välja võimaluse karistada Põhja-Koreaga kauplevaid riike. Ähvardus on suunatud Pyongyangi suurimale majanduslikule toetajale Hiinale, mida läbib 90 protsenti Põhja-Korea väliskaupadest.

Trump küsis eile Twitteris, miks peaks USA jätkama presidendi hinnangul halbadest kaubanduslepetest riikidega, kes meid ei aita.

The United States made some of the worst Trade Deals in world history.Why should we continue these deals with countries that do not help us?