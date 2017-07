Video: pildid: sajapealine kamp asus Venezuela parlamendisaadikuid peksma

Pealnägijate sõnul puhkes vastasseis iseseisvuspäeva tähistamisele pühendatud rahvusassamblee istungi järel.

Parlamenti turvav sõjaväepolitsei vaatas pealt, kuidas torude ja keppidega relvastatud sissetungijad murdsid väravast läbi, kirjutab uudisteagentuur AFP. Valitsus on lubanud juhtumit uurida.

Assamblee spiikeri sõnul olid 350 inimest hoones tundide kaupa lõksus. Julio Borges teatas Twitteris, et nende hulgas oli 108 ajakirjanikku ning tudengeid ja külastajaid. Borges kinnitas, et viis saadikut sai vigastada ning osa neist toimetati arsti juurde.

Venezuelat on viimasel ajal raputanud vägivaldsed protestid ja karm majanduskriis. «See ei tee nii palju haiget kui näha igapäevaselt pealt, kuidas me oma riigi kaotame,» sõnas saadik Armando Armas kiirabiautosse istudes reporteritele, endal pea ümber verised sidemed.

Opositsioonisaadik Armando Armas eile pärast rünnakut. Foto: AFP PHOTO / Francisco BRUZCO Scanpix/

Vigastatud opositsioonisaadik Americo De Grazia eile parlamendis. Foto: Fernando Llano/AP/Scanpix

Pealtnägijate sõnul sai rünnaku käigus viga ka mitu ajakirjanikku ja kaks parlamenditöötajat. Venezuela päevalehe Tal Cuali info kohaselt korraldasid peksmise president Nicolás Maduro poolehoidjad. President ise pidas samal ajal valitsuse korraldatud iseseisvuspäeva paraadil kõnet, mis toimus pealinna teises osas.

Maduro on süüdistanud opositsiooni valitsuse kukutamise katses. Lisaks arvab ta, et riigi probleemides on süüdi majandussõda, mida tema vastu peetakse. Opositsioon süüdistab presidenti majanduse vales korraldamises ning demokraatlike institutsioonide õõnestamises.

Venezuela rahvusassamblees on 2015. aasta detsembris toimunud valimistest alates olnud opositsioon enamuses ning sellest on saanud presidendi peamine kritiseerimiskoht.