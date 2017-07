Trump esines Poolas haruldase Vene-kriitikaga

Trump sõnas, et USA teeb liitlastega koostööd, et astuda vastu Venemaa tegudele ja destabiliseerivale käitumisele. Homme kohtub Trump maailma juhtivate tööstusriikide G20 tippkohtumisel Saksamaal Hamburgis.

Täna Eesti aja järgi kell kaks päeval peab Trump Poolas ka kõne, kus keskendub USA ja Euroopa vahelistele suhetele. BBC info kohaselt kavatseb Trump sõnavõtu käigus väita, et lääne tsivilisatsiooni tulevik on kaalul. Poola on näide riigist, mis on valmis tsivilisatsiooni kaitsma, ütleb Trump.

«Poola kogemus meenutab meile, et lääne kaitsmine ei sõltu mitte ainult vahenditest, vaid ka rahva tahtest. Meie aja üks tähtsamaid küsimusi on, kas läänel on piisavalt tahet, et ellu jääda,» seisab kõnes, millest avaldati meediale tükikesi.

Trump kohtus täna juba Poola riigipea Andrzej Dudaga, kohtumise algushetki saab vaadata siit:

Kohtumise järel toimunud pressikonverentsil kinnitas Trump, et USA on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku ja rahu säilitamisele.

«Meie tugev liit Poola ja NATO-ga on jätkuvalt kriitiline konflikti heidutamiseks ja tagamaks, et Euroopat ei laastaks enam iialgi suurvõimude sõda ning et maailm oleks turvalisem ja parem paik,» lausus Trump ühisel pressikonverentsil Poola presidendi Andrzej Dudaga.

«Ameerika on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa rahu ja julgeoleku säilitamisele,» ütles riigipea. «Teeme Poolaga koostööd vastuseks Vene tegevustele ja destabiliseerivale käitumisele,» lisas ta.

Trumpi kõne otseülekannet saab täna kell kaks jälgida Postimehest.