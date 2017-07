OTSE: vaata Trumpi avalikku kõnet Poolas

BBC info kohaselt kavatseb Trump sõnavõtu käigus öelda, et lääne tsivilisatsiooni tulevik on kaalul. Poola on aga näide riigist, mis on valmis tsivilisatsiooni kaitsma, ütleb Trump.

«Poola kogemus meenutab meile, et lääne kaitsmine ei sõltu mitte ainult vahenditest, vaid ka rahva tahtest. Meie aja üks tähtsamaid küsimusi on, kas läänel on piisavalt tahet, et ellu jääda,» seisab kõnes, millest avaldati meediale tükikesi.