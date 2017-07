EL ja Jaapan avasid Merkuuri-missioonile suunduva kosmoselaeva

BepiColombo stardiga 2018. aastal algab Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) esimene missioon Päikesele lähima planeedi uurimiseks.

Kosmoselaev kannab kahte orbitaaljaama, üks neist on Euroopa, teine Jaapani oma. Need eralduvad kohale jõudes ja jäävad erinevatel orbiitidel ümber Merkuuri tiirlema.

BepiColombo eesmärk on kontrollida mitmeid USA kosmoseagentuuri NASA Messengeri missiooni intrigeerivaid uurimistulemusi ning süüvida veelgi sügavamalt Merkuuri mõistatustesse, ütles ESA.

Tegemist on ESA ja Jaapani kosmoseagentuuri JAXA ühisprojektiga, mis maksab üle 1,3 miljardi euro ning kaasab 33 ettevõtet 12 ELi riigist ning ka USA ja Jaapani firmasid.

Euroopa Kosmoseagentuuri tänasel pildil näeb BepiColombot Hollandis Spijkenisses testimisel. Foto: AFP PHOTO / EUROPEAN SPACE AGENCY /Scanpix

Kunstniku joonistus BepiColombo missioonist. Joonis: NASA

Merkuuri pind, jäädvustuse tegi kosmosesond Messenger. Foto: NASA/Scanpix

Missiooni algust on mitu korda edasi lükatud, kuid nüüd on selle juhid kindlad, et start on järgmise aasta oktoobris.

Merkuuri orbiidile on kavas jõuda 5. detsembriks 2025.