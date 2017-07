Leedu ja USA president rääkisid piirkonna julgeolekust

«Täna oli kõikidel idaeurooplastel ja meie piirkonna riigijuhtidel Varssavis veel üks võimalus kohtuda, suhelda ja öelda oma arvamused välja USA presidendile Donald Trumpile. Me rääkisime juba üks kord oma lootustest Brüsselis, praegu on veel üks hea põhjus näidata ja selgitada meie arvamusi USA presidendile Trumpile. Me rääkisime temaga juba korra Brüsselis, aga praegu on veel kord hea põhjus selgitada meie eripära, ohte ja seda, mida me USA-lt ootame,» märkis Grybauskaitė oma kantselei edastatud kommentaaris.

Tema sõnutsi ei kosta USAst praegu mitte üksnes lubadusi, vaid on märgata ka piirkonna julgeolekut puudutavaid tegusid.

«Me kuuleme väga selgelt mitte üksnes julgeoleku-alaseid kinnitusi, vaid ka näeme tegusid. See on idatiiva heidutuseelarve suurendamine 40 protsendi võrra. Näeme USA üksuste paigutamist Leetu ja teistesse Balti riikidesse. Kuuleme ja teame, et vägede hulka meie riikides suurendatakse õppuse Zapad-2017 ajaks,» märkis president.