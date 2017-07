Europarlament soovitab külmutada liitumiskõnelused Türgiga

Türgi pani europarlamendi sammu pahaks, öeldes, et see on katse saboteerida tema suhteid ELiga.

Parlament võttis häältega 477-64 ja 97 erapooletut vastu mittesiduva resolutsiooni, milles soovitatakse peatada läbirääkimised Türgiga seoses aprillireferendumiga, mis kiitis heaks presidendi võimu suurendamise. Europarlament kutsub ühenduse liikmesriike kõnelusi viivitamatult ametlikult peatama, kui Türgi põhiseadusreformi muudatusteta jõustab.

Türgi Euroopa Liidu asjade minister Ömer Çelik ütles, et raport on samm suhete saboteerimise suunas. Türgi peab seda õigustühiseks nagu ka kõiki varasemaid europarlamendi raporteid, lisas ta. «Kui raport meieni jõuab, saadame selle hinnangut andmata tagasi,» kuulutas Çelik.