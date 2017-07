Trump kiitis Poolat ja manitses Venemaad

«Ameerika armastab Poolat ja Poola inimesi. Poola pole rikastanud mitte ainult seda regiooni, vaid ka Ameerika Ühendriike,» kõneles Trump Varssavi kesklinnas Krasinski väljakul peetud esinemises. Seejuures kasutas ta Poola asukoha kirjeldamiseks nimelt terminit Kesk-Euroopa. Mitte Ida-Euroopa.

«Teie vaim on vägev. Isegi kui riigipiire saab kustutada kaardilt, siis mitte ajaloost ja südamest,» rääkis Trump marulisi reaktsioone teenides. Ühtlasi tänas ta Varssavit Ameerika sõdurite võõrustamise eest ja lubas, et ei Poola ega tema naabrid pole kunagi enam pantvangis üheainsa energiatarnija meelevallas.

Mõtteid Ameerika gaasitranspordist Ida-Euroopasse on Trump mõlgutanud varemgi – esimene laev vedeldatud gaasiga saabus Poolasse sel kuul.

Tarnija all pidas Trump silmas mõistagi Venemaad, kelle jaoks tal jagus kriitilisi ütlemisi veelgi.

Lääne tsivilisatsioon ja selle tulevik olid presidendi esinemises kesksel kohal. «Meie aja fundamentaalne küsimus on, kas läänel on tahet jääda ellu?» küsis Trump.

Lääneriike ühendava NATO ja selle rahastamise teema tõstatas Trump mõni tund varem, kohtumisel president Andrzej Dudaga. Ameeriklane kiitis Poolat selle eest, et on üks väheseid riike, kes NATO ühiskassasse õiglaselt panustab. «Poola kui üks kõige pühendunumaid riike NATO liidus on taastanud oma koha Euroopas, mis on tugev, terviklik ja vaba,» lausus kuulikindla klaasi taga seisnud Trump.

Kiitust pälvis ka Varssavi pühendumus Iraagi vägede koolitamisel võitluseks terroristliku ISISe vastu. «Euroopa peab tegema rohkem,» lausus Trump pressikonverentsil pärast kohtumist. Samas kinnitas ta oma pühendumust artikkel viiele, mis näeb ette: rünnak ühe NATO liikmesriigi vastu on rünnak terve organisatsiooni vastu. Seda punkti lubas Trump austada. «Tooksin välja, et Ameerika Ühendriigid on näidanud mitte pelgalt sõnade, vaid tegudega, et seisame kindlalt artikkel viie taga,» lausus riigipea.

Mis puudutab Moskvat, siis Kreml peaks presidendi sõnutsi lõpetama nii oma destabiliseeriva tegevuse Ukrainas kui ka sekkumise Süürias ja Iraanis. «Venemaa peaks liituma vastutustundlike rahvaste kogukonnaga võitluses ühise vaenlase vastu ning kaitseks tsivilisatsiooni enda eest,» kõneles Trump.

Pressikonverentsil kerkis uuesti üles Venemaa roll ja väidetav sekkumine sügisestesse Ühendriikide presidendivalimistesse. Talt paluti kommentaari Ameerika luureagentuuride ühisele järeldusele, et toimunu taga oli nimelt Moskva.

President tõmbas võrdusmärgi praeguste süüdistuste ja kunagiste valeväidete vahele, mille järgi leidub Iraagis massihävitusrelvi. «Ma arvan, et see oli Venemaa, kuid arvan, et võis olla ka keegi teine ja muud riigid,» vahendab Trumpi CNN. «Ma ei näe selles väites midagi väära. Keegi tegelikult ei tea. Keegi tegelikult kindlalt ei tea.»

Kremli kõneisik Dmitri Peskov teatas, et Vene president ei jää Trumpi Ukraina-teemaliste süüdistustega nõusse. «Just sellepärast me ootamegi kahe presidendi esimest kohtumist,» vahendab venelase avaldust BBC.

Eestit esindas Trumpi ja piirkonna riigipeade kohtumisel president Kersti Kaljulaid. Oma sõnavõtus keskendus ta küberjulgeolekule ja sellele, et hoolimata iga üksiku riigi suurusest on kõik liitlased omavahel tihedalt seotud. «Selles koostöös on igal riigil oma roll ning Eesti on seda täitnud,» lausus Kaljulaid. «Jah, see on teada, et meie panustame oma kaks protsenti kaitsekuludele, aga sellest ehk olulisemgi on meie panus küberjulgeoleku vallas,» rääkis ta.