Venemaa blokeeris Põhja-Koreale sanktsioone nõudva ÜRO avalduse

USA esitas avalduse vastuvõtmiseks Julgeolekunõukogus ja teatas plaanist koostada uute sanktsioonide resolutsioon, kuid Venemaa oli vastu, ütlesid ÜRO diplomaadid.

Avalduses tuletati meelde, et nõukogu oli leppinud kokku täiendavates meetmetes, kui Põhja-Korea peaks tegema veel mõne tuuma- või raketikatsetuse ja öeldi, et nõukogu alustab otsekohe meetmete väljatöötamist. Venemaa tõkestas sammud väitega, et seni ei ole tõestatud, et katsetatud rakett oli mandritevaheline, edastas Julgeolekunõukogu diplomaat.

USA ja ÜRO on öelnud, et Põhja-Korea katsetas teisipäeval mandritevahelist ballistilist raketti Hwasong-14.

Kavandatud avalduses mõisteti katsetus karmilt hukka, sellele pidanuks järgnema uute sanktsioonide resolutsioon, mille mustandi USA kavatses lähipäevil esitada.

Vene suursaadiku asetäitja Vladimir Safronkov sõnas eile Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil, et Moskva on sanktsioonide vastu, sest need ei lahenda probleemi. Tema sõnul peab Venemaa vastuvõetamatuks ka katseid Põhja-Koread majanduslikult pitsitada, sest miljonid põhjakorealased vajavad humanitaarabi.