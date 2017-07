Saksamaal sai meeleavaldusel vigastada 76 politseiametnikku

"Politseinikke rünnatakse siiani," ütles hilisõhtul Hamburgi politseijõudude eestkõneleja.

Pressiesindaja sõnul olid enamuste politseinike vigastused siiski kergemat laadi. Politsei postitas suhtlusvõrgustikku Twitter fotosid põlevast sõiduautost ja purukspekstud akendega poodidest.

Teisipäeval ajas märulipolitsei laiali seadusvastaselt püstitatud protestilaagri. Käiku läksid veekahurid ja pisargaas, viis inimest sai viga. Neljapäeval osales protestimarsil juba umbes 12 000 inimest ja politsei pidi rahvahulga ohjeldamiseks taas kasutama veekahureid ja pisargaasi. Protestijad vastasid kivide, pudelite ja ilutulestikurakettidega.

G20 tippkohtumist võõrustavas Hamburgis valmistutakse antikapitalistide peamiseks meeleavalduseks reedel.

Meeleavaldus kannab nime "Tere tulemast põrgusse" ja võimude hinnangul võib sündmusel puhkeda vägivald.

Protesti organiseerija Andreas Blechschmidti sõnul tahetakse meeleavaldusel edasi anda "sõjakat sõnumit ..., kuid sellega tahetakse sümboolselt öelda, et G20 ülemaailmne poliitika vastutab põrgulike tingimuste nagu näljahäda, sõja ja kliimakatastroofi eest".

Blechschmidt ütles AFP-le, et meeleavaldusel üritatakse blokeerida ligipääs tippkohtumise toimumispaika ning protestijad "jätavad endale võimaluse osutada jõulist vastupanu" politseile.

Reedel algava kahepäevase tippkohtumise ajaks oodatakse tänavatele kuni 100 000 meeleavaldajat.

Tippkohtumine on suurim rahvusvaheline üritus, mida Hamburgis on kunagi võõrustatud. Kohtumisel osaleb 10 000 delegaati ja 5000 meediatöötajat. Kohtumist turvab umbes 20 000 politseinikku, kes on varustatud soomukite, kopterite ja droonidega.

Lisaks valmistati ette 400-kohaline kinnipidamiskeskus, kus on ka kinnipidamise vormistamiseks kohtunikud.

Kohtumise eel ja ajal toimub umbes 30 meeleavaldust, mida korraldavad globaliseerumisvastased ja keskkonnaaktivistid, ametiühingud, tudengi- ja usurühmitused.

Oodatakse, et suurem osa neist saavad olema rahumeelsed, kuid mõnda juhivad äärmuslike vaadetega vasakpoolsed ja anarhistlikud rühmitused, mida tuntakse "musta blokina". Politsei ja bloki liikmete vahel on korduvalt puhkenud vägivaldseid kokkupõrkeid.