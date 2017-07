Saudi Araabia ja liitlased kritiseerisid taas Katari nõudmistest keeldumist

Saudi Araabia, Ühendemiraadid, Egiptus ja Bahrein teatasid ühisavalduses, et Doha otsus peegeldab kavatsusi jätkata poliitikat, mille eesmärgiks on regiooni julgeolekuolukorra destabiliseerimine.

Ar-Riyad süüdistas Dohat varem päeval ühtlasi 23 000 Twitteri konto abiga Saudi Araabias riigivastaste meeleolude õhutamises.

"Me leidsime üle 23 000 konto, mille taga on Katar ja millest mõned on seotud kontodega, mis kutsuvad Saudi Araabias revolutsiooni tegema," ütles infominister Awwad Saleh al-Awwad Pariisis AFP-le.

Teiste hulgas on konto @mujtahidd, mis väidab, et tal on juurdepääs Saudi kuningakojale ja üle 1,8 miljoni jälgija.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel ütles neljapäeval, et nende luureteenistus aitab Kataril kummutada araabia riikide süüdistusi terrorirühmituste toetamises. Gabriel külastas sel nädalal Katari, selle peasüüdistajat Saudi Araabiat ja tüli vahendama asunud Kuveiti.

Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Bahrein ja Egiptus teatasid 5. juunil poliitiliste, majanduslike ja diplomaatiliste sidemete katkestamisest Dohaga, süüdistades seda terrorismi toetamises.

Riigid esitasid Katarile kriisi lahendamise tingimustena 13 nõudmist, mille seas oli Türgi sõjaväebaasi ja uudistekanali Al-Jazeera sulgemine. Katar pidas nõudmisi ebareaalne ning Saudi välisminister teatas seejärel kolmapäeval, et Katarile kehtestatud boikotti ei tühistata.

Saksa välisminister ütles raadiojaamale Deutschlandfunk, et Katar on lubanud "avada kõik oma raamatud" Saksa luureteenistusele, "kui meil on küsimusi teatud inimeste või struktuuride kohta".

Gabriel lisas, et enam ei ole karta vastasseisu süvenemist sõjaliseks kokkupõrkeks, ehkki araabia riigid reageerisid vihaselt Katari teatele, et nende nõudmiste rahuldamine on ebareaalne.

"Araabia riikide vastus oli küll järsk, aga mitut nõuet enam ei mainitud," ütles Gabriel.

ÜRO poliitikajuht Jeffrey Feltman sõitis Kuveiti, et arutada võimalusi diplomaatilise kriisi lõpetamiseks Katari ja tema Pärsia lahe naabrite vahel. ÜRO tippametnik sekkus pärast seda, kui Saudi Araabia, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Egiptus lubasid jätkata Katari boikoteerimist ja kritiseerisid Doha negatiivset vastust neliku esitatud nõudmistele kriisi lõpetamiseks.

Katari välisminister kutsus kolmapäeval dialoogile Pärsia lahe piirkonna diplomaatilise kriisi lahendamiseks ning süüdistas araabia riike katses õõnestada Katari suveräänsust.

"Katar kutsub jätkuvalt üles dialoogile," ütles šeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani Londoni mõttekojas Chatham House.

Välisminister on varem öelnud, et Saudi Araabia ja selle liitlaste Dohale Pärsia lahe kriisiga seoses esitatud nõudmiste nimekirja täitmine on ebareaalne.

"Antud nimekiri on ebareaalne ega ole täidetav. Nimekiri ei puuduta terrorismi, see räägib sõnavabaduse tasalülitamisest. " Katari riik on võtnud kriisi algusest peale juba äärmiselt konstruktiivse lähenemise. Me püüame käituda küpselt ja asja arutada," ütles minister pärast kohtumist Gabrieliga.