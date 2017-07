ISIS õpetas vangistatud teismelised tapma ja enesetaputerroriste kummardama

Jeziidi-usku teismeline paljastas brutaalsed meetodid, mida terrorirühmitus lapssõduritele ajupesu tegemiseks kasutas. Arsem Ibrahim oli 2013. aastal vaid 13-aastane kui ISIS ründas rahvast Iraagis asuval Sinjari mäel.

Tema ja teised noored poisid eraldati täiskasvanud meestest. Mehed tapeti kohapeal. Noored tüdrukud ja naised müüdi seksorjadeks.

Teistest eraldatud poisid viidi Raqqa linna Süürias, kus neid sunniti liituma ISISe noorteorganisatsiooniga, keda kutsutakse «kalifaadi kutsikateks». Noorteorganisatsiooni ridades läbisid poisid väljaõppe, mille käigus õpetati neid erinevaid relvi kasutama ning uskmatuid tapma. Lisaks näidati neile ka videosid enesetapurünnakutest ning sunniti terroriste ülistama.

Ibrahim viidi kuueks kuuks sõjalisse laagrisse, kus talle öeldi, et kurdide ja erinevate ISISe-vastaste rühmituste liikmete tapmine on vajalik, sest tegu on «uskmatutega».

Kurdi võimude sõnul on ISIS röövinud umbes 600 jeziidi-usku last, kellest umbkaudu 200 suutis põgeneda. Kardeti, et jeziidi lapsi kasutatakse kahurilihana kui ISIS hakkas kandma suuri kaotusi.

Kuuldavasti saadab ISIS eesliinile oma kõige kogenumad võitlejad. Noorte ülesannete hulka kuuluvad erinevad valveülesanded ja ka enesetapurünnakute korraldamine.

Ibrahim lausus: «Meile näidati iga päev videosid viimastest enesetapurünnakutest ja meile öeldi, et peame neid mehi austama. Meile öeldi, et end õhku lastes ootab meid taevasse minek, kus ootab 70 neitsit ja jõgedena voolav vein.»

Endise vangi sõnul räägiti ka mõnede noorte saatmisest Türki, et nad liiguksid sealt edasi Euroopasse rünnakuid korraldama.

«Ärge muretsege, me korraldame Euroopas väga suure rünnaku. ISIS töötab selle nimel kõvasti,» olevat Ibrahimi sõnul noortele öeldud.

Kurdi võitlejad said Ibrahimi Raqqa linna rünnates enda kätte ning lähiajal saab noormees tagasi oma pere juurde reisida. Ibrahimi sõnul ootab ta oma ema nägemist väga.