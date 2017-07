Pariisi politsei toimetas linna põhjaosast minema 2500 migranti

Evakuatsioon kulges tõrgeteta, ütlesid ametnikud. Inimesed toimetati 60 bussiga Pariisi teistesse piirkondadesse ning paigutati peamiselt koolivõimlatesse, mis suvevaheaja tõttu seisid tühjana.

Operatsioonist võtsid osa heategevusorganisatsioonid.

Ametnikud hindasid esialgu evakueeritavate arvu 1600-le, kuid Pariisi prefektuuri kõrge ametnik François Ravier ütles, et tegelikult oli inimesi vähemalt 2500.

«Kogemused näitavad, et inimesi on alati rohkem, kui esialgu tundub,» ütles ta.

Pariisist on saanud migrantide koondumiskoht pärast seda, kui Prantsuse võimud sulgesid oktoobris kurikuulsa džungli Calais' lähedal, mis oli soodsaks stardipaigaks teel Suurbritanniasse.

6:30am Porte de La Chapelle, Paris. Hundreds of migrants, refugees after sleeping rough for weeks wait to be moved pic.twitter.com/ZxPQ5lKceI