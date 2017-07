Portugal kannatab ränga põua all

Keskkonnaminister Carlos Martins ütles, et äärmiselt tõsise olukorra põhjuseks on ebatavaliselt kuiv talv ja sellele järgnenud palav kevad.

Valitsus on sunnitud kehtestama piirangud veetarbimisele, ütles minister Lissaboni raadiojaamale TSF. Ta soovitas linnavõimudel avada kasutusest kõrvale jäänud puuraugud ning katkestada avalike aedade ja parkide kastmine.

Meteoroloogiaameti reedel avaldatud kuuülevaatest selgub, et tõsise põua all kannatab 72,3 protsenti Portugali territooriumist ja 7,3 protsendil on olukord veel hullem.