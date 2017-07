Julgeolekueksperdist eurosaadik kahtleb radikaali ümberkasvatamise võimalikkuses

-Milline on julgeolekuolukord Prantsusmaal? Mõned mu sõjaväeallikad kasutavad kõrge terroriohu tõttu teie maal toimuva kohta terminit «sõda».

Prantsuse võimud on olukorda iseloomustanud kui maksimaalset terroriohtu, hinnatakse, et umbes 10 000 – 15 000 inimest on radikaliseerunud. Loomulikult ei tähenda «radikaliseerunud» automaatselt vägivaldset ja terroristlikku. Kuid radikaliseerunute suur hulk näitab siiski, et meie oma pinnal on märkimisväärne oht.

Mitu kuud on suudetud ära hoida suuri rünnakuid, kuid katsed jätkuvad. Ma ei iseloomustaks seda seisu siiski kui sõjalaadset. Kuid korrakaitse- ja luureteenistused on kõrgeimas valmisolekus ja tugeva surve all.

Kohutav asi on see, et oht on kõikjal. Me oleme seda näinud Ühendkuningriigis, keda on rünnakud viimastel kuudel tabanud rohkem kui meid.

Meie peaminister ütles teisipäevases kõnes parlamendile, et tõenäoliselt on oodata veel rünnakuid. Me peame sellega kohanema, see on juba argiprobleem, millega tegeledes on prantsuse ühiskond näidanud tõsist vastupidavust.

Meil oli hirm, et kui ISIS Süürias ja Iraagis hävitatakse, naaseb sealt mitusada Prantsuse kodanikku, kes oleks tõenäoliselt valmis Euroopas ründama. Paistab, et see oht siiski kardetud määral tõeks ei saa, sest paljud neist on juba Süürias või Iraagis surma saanud ja osa ellujäänuid suundub ilmselt mujale – Aafrikasse, mõned ehk Afganistani ja mujale Lähis-Itta.

Me pole seni näinud kardetud suurt Euroopa võitlejate tagasivoolu. Teatud mõttes on see hea uudis: oht pole nii suur, kui olime peljanud.

- Mõned riigid, kelle kodanikud on Süüriasse ja Iraaki võõrvõitlejaks läinud, on peaaegu avalikult teatanud, et nad püüavad nende naasmise vältimiseks võimalikult paljud neist võõrsil «elimineerida» (näiteks droonilöökide ja erioperatsioonidega). Kui palju abi sellest on olnud?

Raske hinnata, sest ma ei usu, et ükski riik ametlikult tunnistaks, et nad seda poliitikat soosivad.

Arvestades, et sõda ISISe vastu on käinud peaaegu kolm aastat – 2014. aasta sügisest saadik on peaaegu iga päev mõni rünnak –, siis ilmselgelt on sellel mõju. Tõenäoliselt on tapetud tuhandeid võitlejaid. Mistap on koalitsioon ilmselt tapnud ka suure arvu seal võidelnud eurooplasi.

- Kui tõenäoline on, et õnnestub deradikaliseerida inimene, kes on ISISe ridades võitlemas käinud ja Prantsusmaale naasnud?

Mina olen väga skeptiline. Kahtlen, kas me saame deradikaliseerida inimese, kes on nii kaugele läinud.

Alati võib leida erandeid – näiteks Prantsusmaalt tean inimest, keda hoiti Guantanamos, kes tuli tagasi ja mõistab nüüd väga selgelt, mida ta valesti tegi. Kuid ma ei usu, et ühe eduka deradikaliseerimise näite pealt saaks üles ehitada mudeli.

Sestap eelistan rääkida pigem radikaliseerumise ärahoidmisest kui deradikaliseerimisest. Siiani parim viis on radikaliseerunud võitlejate kohtu alla toomine, sest meil pole garantiid, et neid õnnestuks deradikaliseerida.

Seega ühelt poolt peame radikaliseerumist ennetama, teisalt radikaliseerunuid karistama.