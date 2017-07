Paet: Julgeolek on lihtsam teema kui immigratsioon

Ühenduse välispiiride ja oma kodanike rangemal kontrollimisel ongi Paeti hinnangul teatav sarnasus.

«Samas pole põhiline terrorismivõrgustik Euroopas praegu mitte sisserändajad või gastrolöörid, vaid Euroopa Liidu riikide kodanikud. Suurbritannias, Prantsusmaal, kus iganes,» meenutas ta. «Sellepärast ei pruugi immigratsiooni vastu suunatud meetmed julgeoleku tagamisel aidata. Need inimesed on juba siin ja neid on tuhandeid. Aga emotsionaalselt on julgeolek ja immigratsioon paljude jaoks siiski seotud, mis tähendab, et seda ei saa ignoreerida.»

Julgeoleku- ja immigratsioonipoliitika erinevus seisneb Eesti eurosaadiku sõnul selles, millised meetmed toimida võiksid ja kuivõrd lahendatavad probleemid üldse on. «Immigratsioonile on raske lahendust pakkuda,» nentis ta.

Paeti hinnangul oli immigratsiooni ja põgenike teemat Jüri Ratase kolmapäeval europarlamendi ees peetud kõnes küll suhteliselt tagasihoidlikult, mis aga ei tähenda, et Eestil eesistujana sellest teemast pääsu oleks.

«Loomulikult vaadatakse praegugi uue eesistuja suhu, et mis plaan tal on. Kas ta oskab pakkuda välja midagi sellist – koostöös Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega –, et nii Itaalia kui ka Ungari, kes on diametraalselt eri seisukohtadel, võiks öelda, et see on OK. Kas üldse on sellist lahendust? Igal juhul saab see Eesti eesistumise teemaks,» ennustas Paet.

Julgeolekuküsimuste lahendused on Paeti hinnangul selgemad. «Siin on selles mõttes lihtsam, et erimeelsusi on jäänud järjest vähemaks või neid peaaegu enam polegi. Enamiku Euroopa riikide mõttemaailm on viimase aastaga märkimisväärselt muutunud,» leidis ta.

«Praegu on peaaegu kõik valmis pikalt ette kokku leppima uusi asju nii kaitse- kui ka julgeolekukoostöös,» rääkis Paet. «Seda peaks Eesti kindlasti eesistujana ära kasutama. Siin on võimalik midagi päriselt ära teha.»