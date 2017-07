Fallon: oleme kaugel sõjaliste meetmete kaalumisest Põhja-Korea vastu

Sõjaliste meetmete kaalumiseni Põhja-Korea vastu "on veel pikk tee minna", ütles Briti kaitseminister Michael Fallon reedel pärast kohtumist USA kolleegi James Mattisega.

"Esiteks, me oleme sõjaliste meetmete kaalumisest väga kaugel," ütles Fallon Washingtoni mõttekojas vastuseks küsimusele, kas NATO liitlased võiksid toetada Ühendriike Põhja-Korea relvaprogrammi heidutamises.

"See ei ole oht üksnes USA-le, ega tuleks oodata Ühendriikidelt sellega omapäi tegutsemist. See on oht rahvusvahelisele kogukonnale," lausus Fallon, viidates Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonide tõhusamale jõustamisele.

Pyongyang katsetas teisipäeval esmakordselt mandritevahelist ballistilist raketti (ICBM), mille tegevusraadiusse jääb USA Alaska osariik.

Mattis ütles enne kohtumist Falloniga Ühendriikide kaitseministeeriumis, et Põhja-Korea raketiprogrammi peatamisele suunatud jõupingutused keskenduvad praegu diplomaatilisele ja majanduslikule survele.

Neljapäeval ütles USA kaitseminister, et stalinistliku riigi võime ehitada ICBM-e "ei too meid iseenesest sõjale lähemale".

Fallon ütles Pentagonis Mattisele, et "Põhja-Koreast lähtuvad ohud on suurenemas ning paariariigi äsjased provokatsioonid rõhutavad vajadust suurendada hinda, mida ta peab maksma".

Briti kaitseministri sõnul on Põhja-Korea "meie kõigi probleem".