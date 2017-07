Häkkerid tungisid USA tuumajaamadesse

New York Timesi andmeil jõudsid uurijad järeldusele, et rünnakute taga seisid välisjõud – võimalik, et Venemaa.

Kansase osariigis asuvat Wolf Creeki tuumajaama opereeriv ettevõte Wolf Creek Nuclear Operating Group teatas, et jaama võrku küll tungiti sisse, kuid tööle see reaalset mõju ei avaldanud. «Põhjus on selles, et juhtimisega tegelevad arvutisüsteemid on korporatiivvõrgust täielikult lahus,» lausus ettevõte kõneisik Jenny Hageman.

Sisejulgeolekuameti Homeland Security andmeil üritasid häkkerid tungida võrkudesse selleks, et teha eeltööd tulevaste rünnakute tarvis. Nad olid saatnud juhtivametnikele võltskirju, mis olid vormilt kui tööotsijate avaldused, kuid sisaldasid endas pahavara. Tehnika olevat uurijate sõnul sarnane nimelt varem Venemaa poolt kasutatuga.

Homeland Security teatas Föderaalse Juurdlusbürooga (FBI) koos antud avalduses, et puudusid märgid ohust üldsuse turvalisusele.