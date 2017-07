Galerii: metsatulekahjud laastavad Kanadat

Ligi 7000 inimest on pidanud oma kodudest evakueeruma. Leekide levikule aitavad kaasa kõrge õhutemperatuur ja tugevad tuuled. Surnutest ega haavatutest teateid veel pole.

A look at the BC Active Wild Fires Map from @BCGovFireInfo : https://t.co/jn6zPTh1X7 Fires of note, new fires and active fires. #BC pic.twitter.com/TOuwYQxNgt

Tegu on esimese hädaolukorraga Briti Columbias viimase 14 aasta jooksul. Naaberprovintsid on saatnud tulekahjuga võitlemiseks appi nii lennukeid kui tuletõrjujaid.

Peaminister Justin Trudeau lubas ohvreid aidata:

Thinking of those affected by the wildfires in Yukon & BC. Stay safe - we're monitoring the situations and are ready to provide assistance.