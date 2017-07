AJA PEEGEL. Küprose kreeklaste verine vabaduspüüe

Portaal The Conversation kirjutab, et 1960. aastal sündinud Küpros oli oma ajastu laps, kätkedes endas kolonialismi pärandit: iseseisvuse tagajateks said Suurbritannia, Kreeka ja Türgi, kellel kõigil jäi õigus sekkuda Küprose siseasjadesse. «Tundub uskumatu, et Euroopa Liidu ja ÜRO liikmest riik lubab oma suveräänsust sel moel ohtu seada, kuid selline on Küprose argipäev,» kirjutab The Conversation.

Küprose ja Türgi kontrollitava Põhja-Küprose Türgi vabariigi – mida ei tunnista riigina keegi peale Ankara – võimud peavad jätkuvalt läbirääkimisi saareriigi ühendamiseks, kuid suurt edulootust ei anta ka praegusele katsele, sest osapoolte nõudmised on erinevad ning väliseid hoobasid protsessi mõjutamiseks vähevõitu.

Kui nüüd proovitakse olukorda lahendada diplomaatia teel, leiab Küprose minevikust ka sõjakama nähtuse: iseseisvumise eel hakkas saarel tegutsema EOKA (Küproslaste Võitluse Rahvuslik Organisatsioon) ehk ühendus, mida Briti ja USA meedia nimetasid muu hulgas terroristlikuks. Praegu on sellest lähenemisnurgast loobutud ning terroristideks peab relvastatud võitlust pidanud kreekaküproslasi Türgi.

EOKA tegutses 1955. aastast 1959. aastani. Selle algne eesmärk oli Briti krooni alt välja murda, lõppsihtmärk enosis ehk ühinemine Kreekaga. Ideel on oma ajalugu, sest Suurbritannia oli lubanud Kreekale just enosis' t kui riik astub Esimesse maailmasõtta Antanti poolel. Seda aga ei juhtunud, sest Kreeka tolleaegne kuningas Konstantinos I oli Kolmikliidu võidus veendunud, ka oli ta Saksamaal hariduse saanud ning abielus Saksa keisri Wilhelm II õega.

1950. aastateks polnud Küprose kreeklaste hinnangul edasiarengut toimunud: ei oldud vabanetud Briti koloniaalvõimu alt ega ühinetud Kreekaga. Ühiskonna toetus oli protsessiks olemas, sest 1950. aastal korraldatud rahvahääletuses toetas 98 protsenti osalenud Kreeka küproslastest ühinemist Kreekaga. Rahvuslikkusest kantud meeleolude tulemusel sündis ka EOKA, mis algselt pidi liikuma eesmärgi poole poliitiliste, mitte sõjaliste vahenditega, kuid kirjutas end ajalukku pigem viimasega.

Nelja aasta jooksul sooritatud rünnakutes sai ametlikel andmetel surma umbes 150 ja mitteametliku info järgi ligi 400 britti. «Üldiselt sarnanes olukord Põhja-Iirimaaga, sest EOKA taktika hulgas olid snaiprirünnakud, tee-äärsed pommid ning viitsütikuga lõhkeseadmed,» meenutas Küprosel teeninud hilisem kindral John Waters 2009. aastal väljaandele Telegraph. Waters elas ka ise üle pommirünnaku, kuid pääses sealt suuremate vigastusteta.

Telegraphi artikli toon on ühemõtteliselt hukkamõistev, muu hulgas kirjutatakse ühest intsidendist, mis võtvat ilmekalt kokku EOKA julmuse: kaks noort Briti sõdurit olid vabal ajal läinud kohalikku Famagusta toidupoodi, kuhu sisenesid äkki ründajad, kes kihutasid neile mitu kuuli selga. 20 aasta vanused ohvrid said mõlemad surma.

Ametlikult algasid rünnakud 1955. aasta 1. aprillil, kui EOKA ründas samal ajal brittide käes pealinnas Nikosias asuvat Küprose raadiojaama, Briti armee barakke ning mitmeid sihtmärke Famagusta linnas. Pärast seda jätkas EOKA militaarobjektide ja sõdurite ründamist, kuid võttis sihikule ka arvatavatest briti informaatoritest Kreeka küproslasi. Lisaks lõid 1956. aastal pinged lõkkele saareriigi kahe kogukonna vahel. Tegemist oli uue pöördega, sest varasemaid intsidente oli kreeklaste ja türklaste vahel toimunud haruharva.