Piltuudis: Iraak tähistas Mosuli linnas võitu

Abadi saabus vabastatud Mosuli linna ning õnnitles kangelaslikke võitlejaid ja Iraagi rahvast selle suure võidu puhul, kirjutas tema kantselei avalduses. Peaministri ametlikule Twitteri lehele riputati pilt, milles on näha Mosulis viibivat Abadit eriüksuslaste mustas mundris.

Äärmusrühmitus Islamiriik (ISIS) hõivas Iraagi suuruselt teise linna Mosuli 2014. aasta suvel mõne päevaga. Iraagi üksused asusid seda tagasi vallutama mullu oktoobris. Esmalt vallutati Mosuli ümberkaudsed alad ning seejärel tungiti linna idaossa. Pärast idaosa vallutamist liiguti edasi lääneossa, kus leidsid aset rängimad relvakokkupõrked.

Mosuli tagasivallutamine ei tähenda, et ISISe-oht Iraagis oleks kadunud. Rühmituse käes on Iraagis veel mitmeid alasid ning suudab regulaarselt korraldada pommirünnakuid valitsuse kontrolli all olevatel aladel.