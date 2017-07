Liibüa idaosas on islamistide rünnakutes tapetud paarkümmend sõdurit

Haftar teatas kolmapäeval riigi suuruselt teise linna Benghazi täielikust vabastamisest džihadistide käest, kuid vastupanu on mitmel pool jätkunud.

Haftari vägede eestkõneleja kolonel Miloud Zwei sõnul osutavad islamistid endiselt vastupanu Soug al-Jaridi linnaosas, kus nende riismed varjavad endid erinevates hoonetes.

Zwei kinnitusel on linna islamiäärmuslastest puhastamise operatsioonide käigus surma saanud vähemalt 20 sõdurit. Neist kolm sattus islamistide jäetud miinilõksudele Al-Sabri ja Soug al-Houti linnajagudes.

Zwei andmetel on operatsioonide käigus tapetud kümneid pühasõdalasi ja 17 vangistatud.

Haftar arutas laupäeval Araabia Ühendemiraatide (AÜE) liidritega sõjalist koostööd. Haftar on viimastel kuudel AÜE-d külastanud korduvalt. Seekordne istung toimus päevi pärast seda, kui kindrali üksused teatasid, et Liibüa linn Benghazi on "täielikult vabastatud" pühasõdalastest, kes selle kolme aasta eest hõivasid.

ÜRO süüdistas juunis AÜE-d Haftari varustamises helikopterite ja teiste sõjaliste lennuvahenditega, kuigi Liibüale kehtib ÜRO relvaembargo.

Haftar ei tunnusta Tripolis paiknevat ÜRO toetatud ühtsusvalitsust ja toetab sellega rivaalitsevat valitsust, mis on võimul riigi idaosas.