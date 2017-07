Ühendriikides avasid majja tunginud mehed peo ajal tule

Surma sai naine ja haavata veel üheksa inimest, kelle seas kolm last. Vahejuhtum leidis aset Cincinnati lähedal asuvas Coleraini väikelinnas.

Sugulane kinnitas telekanalile WXIX-TV, et peo korraldanud naine sai kuulitabamuse jalga ja kaotas seejärel lapse. Meedia informatsiooni kohaselt sai rünnakus surma 22-aastane Autumn Garrett.

Coleraini politsei eestkõneleja James Love´i andmetel on veel üks haavatutest kriitilises seisundis. Love ütles, et tulistamise motiivid on endiselt ebaselged.

Mitmed tunnistajad nägid ründajaid hiljem mööda tänavat jooksmas. Mõlemad on endiselt vabaduses. Majas viibis rünnaku ajal 12 inimest, kes vaatasid parajasti filmi.

"Kaks meest tulid ja hakkasid majas inimesi tulistama. Seal said väiksed lapsed viga ja kõik. Ma istusin oma autos. Nad lihtsalt jooksid kohale ja hakkasid tulistama. Seal on rase tüdruk," rääkis politseisse tehtud hädakõnes tunnistaja.