Kolm neljandikku soomlastest ei taha uut Euroopa Liidu referendumit

Küsitletutest 72 protsenti olid seisukohal, et Soome ei peaks korraldama uut referendumit EL-i liikmesusest. 22 protsenti arvasid, et peaks küll. Kuus protsenti ei osanud seisukohta võtta.

Inimestelt küsiti ka, kuidas nad hääletaksid, kui rahvahääletus EL-i liikmesusest toimuks nüüd.

EL-is püsimise poolt hääletanuks 62 protsenti ja EL-ist lahkumise poolt 19 protsenti vastanutest. Üldse ei läheks hääletama 11 protsenti ning seisukohta ei osanud võtta kaheksa protsenti vastanutest.

Referendumi korraldamise küsimuses tulid välja ka parteidevahelised lõhed. Uue hääletuse korraldamise toetajad olid enamuses ainult Põlissoomlaste ja parlamendifraktsiooni Uus Valik toetajate seas. Kõikide teiste erakondade toetajate seas oli enamus rahvahääletuse korraldamisele vastu.

Lisaks on muutunud ka põllumeeste suhtumine EL-i liikmesusse. 1995. aastal toimunud EL-i referendumi ajal oli liikmesusele vastu üle 90 protsendi põllumeestest. Nüüd on uue referendumi poolt pooled põllumehed ning kui rahvahääletus toimuks praegu, siis hääletaks ühendusest lahkumise poolt 40 protsenti vastanutest. Samas rõhutab Yle, et 36 protsenti põllumeestest ei osanud öelda, kuidas nad hääletaksid, kui referendum toimuks nüüd.

Uuringufirma Taloustutkimus küsitlus viidi läbi 14.-21. juunil. Selles osales 1004 inimest ja kõikide küsimuste statistiline viga on kolm protsendipunkti.