Austraalias algab kurikuulus Vatikani pedofiiliaprotsess

Telekanal Channel Nine näitas 76-aastase kardinali saabumist Sydney lennuväljale, kus istus teda ootavasse autosse.

Pell peab Melbourne´i kohtu ette astuma 26. juulil, mil leiab aset esimene kuulamine.

«Victoria (osariigi) politsei esitas kardinal George Pellile süüdistuste seksuaalkuritegudes,» ütles osariigi politsei asejuht Shane Patton juuni lõpus. «Nende süüdistustega on seotud mitu hagejat.»

Praeguseks umbes 40-aastaste meeste väitel väärkohtles Pell neid seksuaalselt 1970ndatel aastatel Victoria osariigis asuvas Ballarati ujulas.

Pell kinnitas nädal tagasi ajakirjanikele, et eitab süüdistusi täielikult, mõistab hukka enda maine armutu hävitamise meedias ja naaseb enda kaitsmiseks Austraaliasse.

Paavst Franciscus andis Pellile ametipuhkust, et ta saaks end kohtus kaitsta, lausus Vatikani pressiesindaja Greg Burke. Pelli eemaloleku ajal Vatikani finantsreformid jätkuvad.

Kardinal George Pell hoiab aprillis paavst Franciscuse lihavõttemissa ajal küünalt. Foto: Max Rossi/REUTERS/Scanpix

Paavst Benedictus XVI 2008. aastal koos kardinal George Pellig. Foto: REUTERS/Mick Tsikas/Scanpix

Tegemist on kõrgeima Vatikani ametnikuga, kellele on esitatud süüdistus seksuaalkuriteos. Pell on Vatikani tippametnike hierarhias kolmas.

Pell vannutati preestriks 1966. aastal Roomas ning naasis 1971. aastal Austraaliasse, kus ta tõusis Austraalia katoliku kiriku juhiks.