Pilt: beebit hoidev ISISe naisterrorist lasi end Mosulis õhku

Plahvatuses sai viga hulk tsiviilisikuid ja kaks Iraagi sõdurit, kuid naine ja laps olid ainsad, kes surid.

Intsidendi jäädvustas videolindile üks Iraagi telekanal ning salvestusest näeb, kuidas naine üritas lõhkeainevesti detoneerida sõduritest möödumise hetkel, kuid see ei plahvatanud kohe, vaid alles mõne hetke pärast.

Ajakirjanikud olid sündmuskohta tulnud jäädvustama lahinguid ning said alles materjali hiljem läbi vaadates aru, millega tegu.

Lahingud Mosuli linna pärast on kestnud mullu oktoobrist alates, mil Iraagi üksused hakkasid seda ISISe käest tagasi vallutama. ISIS oli Mosuli hõivanud 2014. aasta suvel vaid mõne päevaga. Eile kuulutasid Iraagi võimud linna islamistidest vabastatuks.

Iraagi väed eile Mosulis juubeldamas. Foto:FADEL SENNA/AFP/Scanpix

Vaade Mosuli ajaloolisele keskusele. Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Scanpix

Esmalt vallutasid Iraagi väed tagasi Mosulit ümbritsevad alad ning seejärel tungisid linna idaossa. Pärast idaosa vallutamist liiguti edasi lääneossa, kus leidsid aset rängimad relvakokkupõrked.

Mosuli tagasivallutamine ei tähenda, et ISISe-oht Iraagis oleks kadunud. Rühmituse käes on Iraagis veel mitmeid alasid ning suudab regulaarselt korraldada pommirünnakuid valitsuse kontrolli all olevatel aladel.