Trump muutis meelt: Venemaaga küberkoostööd ikkagi ei tee

Eile õhtuks oli Trump vastupidisel seisukohal. «See, et president Putin ja mina arutasime küberjulgeolekuüksust, ei tähenda, et arvan, et see võidakse luua. Ei saa,» ütles USA riigipea Twitteris.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

USA president oli eile päeval Twitteris teatanud, et arutas küberüksuse loomist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kui nad reedel Hamburgis kohtusid.

Trumpi eilset avaldust tervitas nii vabariiklastest kui ka demokraatidest kongresmenide kriitika.

Vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami sõnul oli presidendi ettepanek üsna lähedal kõige rumalamale ideele, mida ta on iial kuulnud. Demokraadist kongresmeni Adam Schiffi hinnangul on ohtlikult naiivne oodata, et Venemaa oleks küberjulgeolekus usutav partner.

USA luureametid süüdistavad Venemaad sekkumises 2016. aasta presidendivalimistesse.