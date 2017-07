Ülevaade: Mosuli tagasivallutamine on läinud igas mõttes kalliks maksma

Siiski jätkuvad Mosuli ajaloolise keskuses lahingud, sest vähem kui kolme ruutkilomeetri suurune ala oli veel äärmusühenduse ISIS mässuliste käes.

Abadi õnnitles eile Mosulis viibivaid Iraagi sõjaväelasi, pealinna Bagdadi tänavale tulid aga rõõmust tantsivad inimesed, kirjutab väljaanne Huffington Post.

Iraagi peaminister Haider al-Abadi eile Mosulis. Foto: CHINENOUVELLE/SIPA/Scanpix

Nüüd, mil lahingud on lõppfaasis, saab ühtlasi selgeks purustuste ulatus, mida üheksa kuud kestnud sõjapidamine on kaasa toonud. Tuhanded Mosuli elanikud on surma saanud, peaaegu miljon inimest on pidanud oma kodu maha jätma. Hävinud on terved linnajaod.

ISIS hõivas linna 2014. aasta suvel paari päeva jooksul. Linna tagasivallutamine hakkas mullu oktoobris ning keskendus algul linna idaosale. Seejärel võtsid Iraagi väed ette lääne pool asuva ajaloolise keskuse. Tagasivallutamine kestis plaanitust palju kauem ning nõudis arvatust rohkem ohvreid.

Mosuli lääneosa on kogu konflikti jooksul kõige rohkem kannatada saanud. «Piirkondades, kus toimus kõige aktiivsem võitlus, on kahjutase selline, et seda ei saa võrrelda millegagi Iraagis varem toimunuga,» selgitas möödunud kolmapäeval ÜRO Iraagi humanitaarabi koordinaator uudisteagentuurile Reuters.

Vaade hävinenud Mosulile. Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Scanpix

Grande sõnul on Mosuli lääneosa 44 linnajaost vähemalt kuus maatasa tehtud. Õhulöökide, tänavalahingute ning enesetaputerroristide rünnakute tulemusel on hävinud olulised taristuobjektid, nagu näiteks teed, sillad, elektrivõrgustik ning veevõrk. Hävitatud on ka kodusid, koole ja haiglaid.

ÜRO hinnangul kulub eluks vajalike teenuste taastamiseks vähemalt aasta aega ja miljard dollarit. Pikaaegsed ülesehitustööd nõuavad veelgi rohkem vahendeid.

Osalt maatasa tehtud linna muudab keeruliseks ka endiste elanike naasmise, kes elavad praegu sugulaste juures või ajutistes pagulaslaagrites.

ISISest tulenev oht pole aga Mosuli tagasivallutamisega möödas, sest julgeoleku ja kaitse analüüsimisega tegeleva firma IHS Markit uuringu kohaselt on rühmitus oma järgijaid alade ja vahendite kaotuseks ette valmistanud. «Alade kaotamise kompenseerimiseks proovib Islamiriik sooritada välismaal senisest rohkem terrorirünnakuid,» hoiatas IHS Markit.

«Lääne võimude katsed islamistidele vastu astuda avaldavad arvatavasti sarnast mõju. Islamiriigist tulenev terrorioht muutub seetõttu tõenäoliselt enne suuremaks, kui vähenema hakkab,» teatas IHS Markiti analüütik Firas Modad.

Uuringu kohaselt on ISIS kaotanud üle 60 protsendi aladest ja 80 protsenti sissetulekuist.