Uus pööre Lätis kadunud poisi loos: poiss võis sõita ida suunas Dubenisse

Politsei analüüsis läbi 200 tundi videomaterjali, mille sai Liepaja kesklinna turvakaameratest ja kohalikelt elanikelt ning jõudis järeldusele, et poiss võis minna Dubenisse suunduva bussi peale, vahendas Läti venekeelne uudisteportaal TVNET.

Politsei avastas ühest videost, et selles on hetkeks näha osa poisi jalanõudest. Politsei jõudis selle põhjal järeldusele, et Ivan võis minna bussipeatusesse ja sõita Liepajast ida pool asuvasse Dubenisse.

Politsei peab võimalikuks, et poiss sattus segadusse ja astus vale bussi peale, mille lõpp-peatus on Dubeni. Politsei hinnangul võis poiss Dubenisse jõudes viibida bussipeatuses mõnda aega. Politsei keskendus juba eile oma otsingutes sellele piirkonnale, kaasates ka helikopteri. Otsingud jätkusid täna.

Poisi otsingutest on praeguseks osa võtnud 260 spetsialisti Läti politseist, munitsipaalpolitsei üksustest ja kaitseväest.

Viieaastane Ivan Berladin (Ivans Berladins) lahkus lähedaste teadmata oma kodust Liepajas Pavilostase tänaval 1. juulil.

Praegusesks on teada, et poiss istus 1. juulil kell 8 Tosmares marsruuttaksosse ja sõitis Karosta suunas. 20 minutit hiljem sõitis väikebussiga kesklinna suunas Kuršu väljakuni. Viimast korda nähti teda 1. juulil kell 16 Spidolu tänava piirkonnas.

Naabrite sõnul oli Vanja peres sageli konflikte ning laps oli jäetud omapäi. Vaatamata eale võis Vanjat sageli näha jalutamas kodunt kaugel. Politseist öeldi, et perekonna olukorraga hakatakse tegelema hiljem, esmalt tuleb siiski poiss üles leida.

«On suur tõenäosus, et poiss võib asuda mitte ainult väljaspool oma kodulinna, aga ka välismaal: ta võib olla Leedus, Eestis või teistes Euroopa Liidu riikides,» rääkisid Läti kriminaalpolitsei töötajad.