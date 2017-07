Porošenko: viimase küberrünnaku tegi Venemaa

«Küberrünnakud on hübriidsõja üks peaelemente ja meil on tõendeid, et viimase küberrünnaku korraldas Venemaa,» ütles Porošenko Kiievis ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Teadupoolest halvas pahavaralise šifreerijaga WannaCry sarnane väljapressijaviirus Petya 27.-28. juunil hulga Euroopa, USA ja Aasia ettevõtete ja valitsusasutuste arvutid.

Porošenko märkis, et 27. juunil, juba 40 minutit pärast rünnaku algust koordineeriti Ukraina ja NATO riikide vahel tegevust, mis võimaldas vähendada rünnaku kahju.

Stoltenberg ütles omalt poolt, et NATO annab Ukrainale varustuse, mis võimaldab tuvastada rünnakute lähtekoha.

«Üks valdkond, kus osutame koostööle Ukrainaga järjest suuremat tähelepanu, on küberjulgeolek. Oleme Ukrainale üle andmas uut varustust mõningate valitsuse võtmeasutuste tarvis, mis võimaldab Ukrainal uurida, kes ühe või teise küberrünnaku taga peitub, sest nendele reageerimine on erakordselt tähtis,» ütles ta.