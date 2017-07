Saksamaa alustas vägede väljakolimist Türgist

Samm järgneb Berliini tülile Ankaraga, mistõttu on võõrustajariik piiranud sakslaste ligipääsu nende sõjaväebaasile. Saksa parlament kiitis otsuse heaks juba juunis peale seda, kui Ankara keelas parlamendiliikmetel korduvalt külastada İncirlikis asuvat umbes 260- liikmelist Saksa õhujõudude baasi.

Saksa kaitseministeeriumi esindaja sõnul mõjutas otsust Türgi poliitiline tegevus kodus ja Saksamaal. Kahe riigi vahelisi suhteid pingestas samuti Saksa parlamendi alamkoja otsus tunnustada 1916. aasta Armeenlaste massimõrva Türgis genotsiidina.'

#Germany starts troop withdrawal from #Incirlik base in #Turkey following diplomatic spat over referring to Armenian massacre as genocide