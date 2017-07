Videod ja fotod: Moskva kaubanduskeskuses puhkes põleng, kaheksa inimest viidi haiglasse

Dmitrovskoje maanteel asuvast kaubanduskeskusest evakueeriti üle 3000 inimese. Juhtunuga kursis oleva allika sõnul jätkavad päästjad keskusest inimeste otsimist, vahendavad Interfax ja Ehho Moskvõ.

Mõnedel andmetel toimus kaubanduskeskuse ühel keldrikorrusel elektrisüsteemis lühis, millest algas tulekahju.

Põlenguala on levinud umbes 1000 ruutmeetrile ning must suits 70 tuhandele ruutmeetrile. Päästeteenistused omistasid põlengule viieastmelisel ohuskaalal 4. astme. Kustutustöödeks on kohale toodud tuletõrjerong.

Teatatakse, et keskuse külastajad ei saanud kohe olukorra tõsidusest aru ning arvasid, et tegemist on naljaga.

