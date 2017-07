Soomes on jäljetult kadunud üle 5000 varjupaigataotleja

Ajavahemikul 1. jaanuar 2015 – 1. juuli 2017 esitati Soome võimudele 40 600 varjupaigataotlust. Käesoleva aasta alguseks sai varjupaiga ühtekokku 11 900 välismaalast ning 18 000 taotlust lükati tagasi, vahendas Yle.

Varjupaigataotluste suhtes tehtud negatiivsete otsuste arv hakkas suurenema mullu juunis.

Pärast 1. juunit 2016 lahkus Soomest 10 700 varjupaigataotlejat, kellest osa sõitis ära vabatahtlikult, teised aga deporteeriti.

Lisaks neile on Soome vastuvõtukeskustest kahe ja poole aastaga kadunud umbes 5100 inimest. Arvatakse, et osa neist elab Soomes ilma dokumentideta, ülejäänud on sõitnud teistesse ELi riikidesse või tagasi kodumaale.