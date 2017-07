Rootsis kahtlustatakse taas võõra allveelaeva sissetungi

Rootsi kaitsejõud ei kommenteeri, kas nad on uurinud Gävle sadamat seal tehtud veealuste tähelepanekute tõttu, vahendas Yle.

29. juunil fikseeris kajalood sadama vetes 12 meetri pikkuse ning kolme meetri laiuse veealuse objekti. Juhtumist kirjutas esmalt väljaanne Gefle Dagblad ning täna kajastas seda ka Rootsi ringhääling SVT.

Mõni tund hiljem toimunud kordusvaatluste ajaks oli salapärane objekt kadunud.

Gävle sadama direktor Fredrik Svanbom ütles Gefle Dagbladile, et ta ei ole kunagi midagi sellist näinud. Svanbomi sõnul töötasid mõõteseaded korrektselt.

Gefle Dagblad sai anonüümse vihje, et sadamas nähti miniallveelaeva. Svanbom ei kinnita, et jutt käin just nimelt miniallveelaevast. Siiski otsustas ta loovutada vaatlusandmed kaitsejõududele, kuna neil on asja uurimiseks paremad võimalused.

Rootsi kaitsejõudude pressiesindaja Marie Tisäter ütles, et kõiki tähelepanekuid uuritakse. Ta lisas, et neid tuleb suvel palju.

2014. aasta sügisel otsisid Rootsi mereväe laevad Stockholmi skäärides võimalikku miniallveelaeva, mille sealviibimist ei suudetud lõplikult kinnitada.