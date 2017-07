USA müüb brittidele miljardi dollari eest taktikalisi sõjamasinaid

Briti valitsus taotleb kuni 2747 JLTV-i ostmist 1,035 miljardi dollari eest.

USA välisministeerium ütles avalduses, et see võimalik müük toetab Ühendriikide välis- ja riikliku julgeoleku poliitikat, "aidates parandada NATO-liitlase julgeolekut, kes on olnud ja on jätkuvalt tähtis partner võtmetähtsates välispoliitika ja kaitseküsimustes".

Kongressil on 30 päeva aega vastuseisu avaldamiseks müügile, kuid arvestades asjaolu, et Suurbritannia on USA tähtis sõjaline liitlane, siis on see ebatõenäoline.

JLTV on mitmeotstarbeline sõjamasin, mis on välja töötatud vahetamaks USA relvajõududes välja Humveed.

Sõjamasinaid toodab Wisconsini osariigis asuv kompanii Oshkosh Defence ning müük hõlmab ka tehnilist abi ja teisi elemente.

Oshkosh sai 2015 aastal 6,75 miljardi dollari suuruse lepingu, et vahetada USA relvajõududes välja tuhanded Humveed.