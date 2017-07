Video: kuidas elada üle terrorirünnak?

Välja mõeldud olukord leiab aset ühes olematus hotellis, mis on rünnaku all. Juhtum meenutab kahe aasta eest Tuneesias aset leidnud rünnakut.

Kaadrites on näha lõõgastuvaid turiste, kes relvastatud ründajate saabudes koos hotelli meeskonnaga põgeneda üritavad. Lisaks jagab video soovitusi, mida teha, kui politsei hoonele reidi korraldab.

Juhtnöörid anti välja koostöös Briti välisministeeriumi ja reisiagentuuridega.

«Kuigi meil puudub igasugune teave, et Briti puhkajad võivad sattuda rünnaku alla, on sellest videost võimalik omandada põhilised sammud, et endast oma turvalisuse tagamiseks kõik anda,» teatas Briti välisministeeriumi esindaja avalduses.

Suurbritannias on viimastel kuudel aset leidnud mitu terrorirünnakut. Alles läinud kuul sõitis veok Ramadani palvet lõpetanud moslemite sekka. Surma sai üks inimene. Juuni alguses hukkus Londonis korraldatud rünnakus kaheksa inimest. Mais popstaar Ariana Grande kontserdil aset leidnud rünnaku käigus hukkus 22 inimest. Märtsis hukkus Londonis Briti parlamendi juures aset leidnud rünnaku viis inimest.