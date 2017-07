Briti peaminister kõrvaldas sõna neeger kasutanud parlamendiliikme

May andis käsu toorist (Briti konservatiivne erakond) parlamendiliikme Anne Marie Morrise kõrvaldamiseks eile peale seda, kui viimane kasutas sõna neeger ühel kohtumisel Londonis.

Suurbritannia peaminister Theresa May. Foto: JOHN MACDOUGALL/AFP/Scanpix

Sellega vähendas May oma enamuse Briti parlamendi alamkojas vaid kuue liikmeni. Pole teada, kas Morrise karistamiseks kasutatakse ka teisi meetmeid. May sõnul oli Morrise sõnavalik šokeeriv ja vastuvõetamatu. «Palusin koheselt ta kõrvaldada. Taoline kõneviis ei kuulu tänapäeva poliitikasse,» sõnas peaminister.

«Brexit hakkab mõjutama vaid seitset protsenti praegu Suurbritannias kasutusel olevatest finantsteenustest. Kindlasti on palju inimesi, kes sellele vastu tahaksid vaielda. Ütleksin vaid, et tuleb uurida detaile, olukord ei ole nii hukatuslik. Nüüd jõuame aga asja tuumani (inglisekeelse väljendi «nigger in the woodpile» otsetõlge «neeger puuriidas»), mis juhtub, kui ELiga lepet ei sõlmita?» ütles Morris kohtumisel Londonis.

Tema sõnavõtu salvestas Briti väljaanne Huffington Post.

Morris vabandas mõne tunni jooksul peale avaldust ja sõnas, et ei soovinud kedagi öelduga solvata.

Fraas, mida ta kasutas pärineb arvatavasti Ühendriikidest, kus pikka aega kasutati mustanahalisi orje.