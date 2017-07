«Jutt on Ukrainasse saabuvate ja sealt lahkuvate välismaalaste üle kontrolli tõhustamisest - kehtestame biomeetrilise kontrolli kõigile inimestele, kes Ukraina piiri ületavad,» tsiteeris Ukraina riigipead tema pressiteenistus. «Peame võtma biomeetrilised andmed, sh sõrmejäljed, digifoto. See võimaldab märkimisväärselt tõhustada võitlust terrorismiga,» ütles president, avaldades lootust, et lahendusprojektid saavad ühiskonnas toetuse.

Porošenko märkis, et tema ülesanne vastavate dokumentide ettevalmistamiseks on täidetud. Ta lisas, et Ukraina välisministeerium ja piirivalve esitasid vastavasisulise teabe kaitse- ja julgeolekunõukogu istungil.

«Jätame piisava hulga aega, et riik valmistuks kvalitatiivselt ette, et korralikud inimesed ei tunneks end kuidagi ahistatuna,» rõhutas president ja lisas, et palus siseminister Arsen Avakovil võtta otsuse täitmine isikliku kontrolli alla, et kõikides piiripunkides oleks piirivalvuritel biomeetriliste andmete võtmiseks vajalik varustus.

«Ukrainasse sisenevatele Vene kodanikele eelneva elektroonilise registreerimise ehk nn biomeetrilise kontrolli süsteemi kehtestamine on olemuselt viisarežiimi kehtestamine meie riikide vahel, selle pakendil olulist tähtsust ei ole,» ütles Vene föderatsiooninõukogu julgeoleku- ja kaitsekomitee aseesimees teatele reageerides.

Tema sõnutsi on Venemaa seepeale valmis saatma välja neli miljonit Venemaal töötavat Ukraina kodanikku, tehes seejuures arusaadavalt selgeks, et oma enneaegse kodumaale naasmise eest võlgnevad nad tänu eranditult praegusele Kiievi režiimile ja isiklikult Petro Porošenkole.